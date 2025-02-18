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Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahneleri ona da soruldu! Gupse Özay'dan yorum gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.02.2025 16:23
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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filmindeki cesur sahneler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu sahnelerden sonra Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'ın ve Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın tepkileri merak edildi. Gupse Özay filmi izlediğini söyleyip sözünü sakınmadan yorum yaptı...

Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahneleri ona da soruldu! Gupse Özay'dan yorum gecikmedi

Netflix'in yeni yerli yapımı Rüzgara Bırak, 14 Şubat 2025 günü seyircisinin karşısına çıktı. Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerinde yer aldığı filmdeki sevişme sahneleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cesur sahnelerden sonra Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'ın ve Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın tepkileri merak konusu oldu. Ateşli sahneler yüzünden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın arasının açıldığı ve ayrıldıkları da iddia edildi.

FİLM

Hakan Sabancı ayrılık iddialarına yanıt verdi ve 'Yok öyle bir şey. Haberler yanlış. Fazla zorluyorlar.' ifadelerini kullandı.

film 3

YORUM GECİKMEDİ

Bir mekan çıkışı görüntülenen Gupse Özay'da filmi izlediğini ve çok beğendiğini söyleyerek 'Çok güzel, çok estetik... Hande inanılmaz oynamış. Barış, kocamı çok beğeniyorum. Bu kadar' diyerek kıskançlık iddialarını yalanladı.

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Barış Arduç Hande Erçel gupse özay barış arduç
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