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Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti! Eski vekil, Kadir İnanır'ın son halini paylaştı

Beyninde pıhtı atması nedeniyle ciddi bir operasyon geçiren Kadir İnanır, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Sağlık durumu merak edilen Yeşilçam'ın usta isminin son hali ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan İnanır'ın son halini eski milletvekili Levent Gök paylaştı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti! Eski vekil, Kadir İnanır'ın son halini paylaştı
Melih Kadir Yılmaz

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, beynine pıhtı atması sonucu operasyon geçirmişti.

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HASTANEDEN TABURCU EDİLMİŞTİ

Operasyonun ardından bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve sonrasında fizik tedavi sürecine giren Kadir İnanır, taburcu edilmişti.

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ESKİ VEKİL, KADİR İNANIR'IN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Sevenleri usta ismin sağlık durumunu merak ederken, Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Kadir İnanır'ın son halini, eski milletvekili Levent Gök paylaştı. Gök yaptığı açıklamada ise "Türk sinemasının efsanesi,duayen sanatçı Sayın Kadir İnanır’ı ziyaretimizde pek çok konuyu değerlendirdik. Birikimiyle daha çok katkısını göreceğimiz Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim" dedi.

İşte Kadir İnanır'ın son hali:

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NE OLMUŞTU?

Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te Beykoz'daki evinde rahatsızlandı ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı tespit edildi ve acil bir operasyona alındı. Yoğun bakımda bir süre tedavi gören İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle 4 Nisan'da hastaneden taburcu edilen İnanır, taburcu olduktan sonra fizik tedavi sürecine başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Levent Gök Kadir İnanır yeşilçam
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