'Hastanelik oldu' denmişti! Gökhan Güney son halini paylaştı

Bir dönemin sevilen sesi olarak 80'li yıllara damga vuran Gökhan Güney, uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyordu.

Ünlü isim hakkında geçtiğimiz saatlerde bir iddia gündeme gelmiş ve Gökhan Güney'in hastanelik olduğu söylenmişti. Gökhan Güney hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Son halini yayınlayan ünlü isim; 'Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte.

Basında yer alan ve herkesi endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgi ile ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Gökhan Güney'in hastane odasından paylaştığı karesine kısa sürede 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.