MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Hastanelik oldu' denmişti! Gökhan Güney son halini paylaştı

Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden biri olan şarkıcı Gökhan Güney hakkında üzen bir iddia gündeme gelmiş ve ünlü ismin hastaneye kaldırıldığı söylenmişti. Gökhan Güney hastane odasından son halini yayınlayıp sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

'Hastanelik oldu' denmişti! Gökhan Güney son halini paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin sevilen sesi olarak 80'li yıllara damga vuran Gökhan Güney, uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyordu.

Ünlü isim hakkında geçtiğimiz saatlerde bir iddia gündeme gelmiş ve Gökhan Güney'in hastanelik olduğu söylenmişti. Gökhan Güney hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

güney 0

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Son halini yayınlayan ünlü isim; 'Beni merak eden tüm sevenlerim. Pazar gecesi şiddetli bel ve bacak ağrısı ile hastaneye geldik, yatışım yapıldı. Tetkikler halen devam etmekte.

Basında yer alan ve herkesi endişelendiren bir durum söz konusu değil. Emin ellerde ve sevgi ile ilgilenen bir hastanedeyim. Benim için endişelen ve beni merak edip arayan soran herkese teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

güney 2

Gökhan Güney'in hastane odasından paylaştığı karesine kısa sürede 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Çıplaklık yasak' dediler ama... Arkası olay!'Çıplaklık yasak' dediler ama... Arkası olay!
Sezonu açtı! Bikinili poz gecikmedi Sezonu açtı! Bikinili poz gecikmedi

Anahtar Kelimeler:
Gökhan Güney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sucuk alırken 2 kere düşündürtecek liste! Bakanlık marka marka ifşa etti

Sucuk alırken 2 kere düşündürtecek liste! Bakanlık marka marka ifşa etti

Tarımda don can sıkmıştı! Erdoğan, 'Belirli ürünlerde sıkıntı yaşayacağız' diyerek tek tek saydı

Tarımda don can sıkmıştı! Erdoğan, 'Belirli ürünlerde sıkıntı yaşayacağız' diyerek tek tek saydı

6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 'En korkutucusu' diyerek duyurdu! 'Burada büyük deprem olursa şaşırmam' Deprem uzmanı 6 ilin ismini verdi

6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 'En korkutucusu' diyerek duyurdu! 'Burada büyük deprem olursa şaşırmam' Deprem uzmanı 6 ilin ismini verdi

PKK fesih kararını açıkladı, Hayal Köseoğlu kendini tutamadı! Tepki çeken sözler

PKK fesih kararını açıkladı, Hayal Köseoğlu kendini tutamadı! Tepki çeken sözler

Suriye Ekonomi Bakanı ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Suriye Ekonomi Bakanı ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

'54 bin TL'ye yükselmesi kuvvetle muhtemel' Memur zamlarıyla o da artacak! 'Fark çok yüksek'

'54 bin TL'ye yükselmesi kuvvetle muhtemel' Memur zamlarıyla o da artacak! 'Fark çok yüksek'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.