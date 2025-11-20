MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş Kuruluş Orhan kadrosunda! Sosyal medyada yorum yağdı

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Murat' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Pektaş ekranı bırakıp maneviyata yönelmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla heyecanlandıran Uğur Pektaş fenomen dizi Kuruluş Orhan'ın kadrosuna dahil oldu. Pektaş'ın yer aldığı bölüm kısa sürede gündem oldu.

Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş Kuruluş Orhan kadrosunda! Sosyal medyada yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Murat' karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Pektaş maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Ekranı bırakıp adeta sırra kadem basan oyuncu son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş Kuruluş Orhan kadrosunda! Sosyal medyada yorum yağdı 1

FENOMEN DİZİYE GİRDİ

Uğur Pektaş'ın her fotoğrafının altına 'Arka Sokaklar'a geri dön' mesajları yağarken ünlü isim fenomen dizi Kuruluş Orhan'ın kadrosuna dahil oldu.

Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş Kuruluş Orhan kadrosunda! Sosyal medyada yorum yağdı 2

Pektaş, “Abdurrahman” rolüyle Orhan’ın sağ kolu olarak fenomen diziye girdi. Uğur Pektaş'ın yer aldığı bölüm kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş Kuruluş Orhan kadrosunda! Sosyal medyada yorum yağdı 3

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son görüntüsüne; Adam hiç yaşlanmamış', 'Saç sakalı da özel olarak siyaha boyamış sanırım', 'Bu adam nasıl aynı kalmış', 'Hiç değişmemiş' gibi yorumlar yapıldı.

Her şeyi bırakıp maneviyata yönelmişti! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş Kuruluş Orhan kadrosunda! Sosyal medyada yorum yağdı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
48 saattir yoğun bakımda! Acil operasyona alındı48 saattir yoğun bakımda! Acil operasyona alındı
Ünlü sanatçı komaya girdi! Tedaviye yanıt vermiyorÜnlü sanatçı komaya girdi! Tedaviye yanıt vermiyor

Anahtar Kelimeler:
Uğur Pektaş arka sokaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.