İbrahim Kutluay karlı havada deniz girdi! İzleyenler bile dayanamadı

Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, haftanın belirli günlerinde Boğaziçi'nde denize giriyor. Bu geleneğini karlı havada da bozmayan ünlü isim hava sıcaklığının 1 derece olduğu saatlerde denize girdi.

Bir arkadaşıyla Bebek sahilinden denize giren İbrahim Kutluay; "Asıl bu havada denize girilir" diyerek soğuk havaya adeta meydan okudu.

İbrahim Kutluay'n o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin paylaştığı videoya; 'İzlerken dayanamadım', 'Zatürre olacak' gibi yorumlar yapıldı.