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  4. İbrahim Kutluay karlı havada deniz girdi! İzleyenler bile dayanamadı

İbrahim Kutluay karlı havada deniz girdi! İzleyenler bile dayanamadı

21.02.2025 15:44
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.02.2025 15:44
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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Boğaziçi'nde denize girme geleneğini karlı havada da sürdürdü. Bu soğuk havada denize giren Kutluay'ın o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, haftanın belirli günlerinde Boğaziçi'nde denize giriyor. Bu geleneğini karlı havada da bozmayan ünlü isim hava sıcaklığının 1 derece olduğu saatlerde denize girdi.

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Bir arkadaşıyla Bebek sahilinden denize giren İbrahim Kutluay; "Asıl bu havada denize girilir" diyerek soğuk havaya adeta meydan okudu.

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İbrahim Kutluay'n o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin paylaştığı videoya; 'İzlerken dayanamadım', 'Zatürre olacak' gibi yorumlar yapıldı.

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İbrahim Kutluay
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