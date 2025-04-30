İddialı dansları, mini kostümleri... Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz Hadise'ye sert çıktı! ''İğrenç ötesi''

Özel hayatı, cesur dansları ve açıklamalarıyla adından söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Hadise bir süredir Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşıyordu.

Hadise'nin kıskançlık yüzünden Şenol Sönmez'le tartıştığı ve bu yüzden ilişkisini bitirdiği söylendi. Ayrılığı sahnede doğrulayan Hadise şimdi de konserindeki dans videolarıyla dikkat çekiyor.

Her konserinde süper mini kostümleriyle birbirinden cesur danslar sergileyen ünlü isim bu haliyle sosyal medyada eleştirilmişti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü isme dansları ve kostümleri için 'hep aynı' yorumları yapılmıştı. Hadise'ye bir tepki de Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'dan geldi.

'MİDEM BULANDI'

Yılmaz, Hadise'nin sosyal medyadaki bir videosuna yorum yaparak "Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. Bu paranın bereketi olmaz bunu asla unutmayın. Haramla kazanılan paradan bir farkı yok. İğrenç ötesi midem bulandı" ifadelerini kullandı.