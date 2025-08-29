MAGAZİN

İfşa sebebiyle yeni dizisinin kadrosundan çıkartılmıştı! Tayanç Ayaydın'ın yerine bakın kim getirildi

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında rol aldığı Tozluyaka dizisindeki partneri Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını öne sürerek kendisine gönderilen mesajları kamuoyuyla paylaştı. Kısa sürede geniş yankı uyandıran bu ifşaların ardından Tayanç Ayaydın, yer aldığı yeni proje Ben Leman dizisinin kadrosundan hızla çıkarıldı. Ayaydın'ın yerine bakın kim getirildi.

Öznur Yaslı İkier

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, birkaç gün önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bir dönem aynı dizide rol aldığı Tayanç Ayaydın tarafından kendisine gönderilen mesajları ifşa ederek, sözlü ve yazılı tacize maruz kaldığını iddia etti.

Başta yasal haklarını kullanmak için konuşmamayı seçen Tayanç Ayaydın sessizliğini bozarak bir açıklama yayınladı. Ayaydın yaptığı açıklamada;

''Düşüncesiz davranmış olabilirim, ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir—ben bunların hiçbirini yapmadım. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin her türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

Ancak bu iddiaların ardından Tayanç Ayaydın ile yapım şirketi NTC Medya arasındaki işbirliği sona erdi. Taciz iddiaları gündeme geldikten sonra tartışmaların odağındaki oyuncu, dizideki Genel Cerrah Demir rolünden ayrıldı.

YERİNE BAKIN KİM GETİRİLDİ

Tayanç Ayaydın'ın yerine getirilen isim belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ben Leman’ın Demir’i Özgür Çevik oldu.

Çevik, Vedat ve İnci’nin oğlu, Karan’ın da babası olarak seyirci karşısına çıkacak.

