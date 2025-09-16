MAGAZİN

İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi ödül törenine damga vurdu! Tarzıyla tam not aldı! Yaşını duyanlar şaşırdı

Şimdilerde yeni sezonu başlaması beklenen Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri'nde hayat verdiği 'Ayça' karakteriyle adından söz ettiren Ülkü Hilal Çiftçi, 26. Sadri Alışık Ödül Gecesi'nde boy gösterdi. Geceye siyahlar içerisinde katılan Çiftçi tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi ödül törenine damga vurdu! Tarzıyla tam not aldı! Yaşını duyanlar şaşırdı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri” 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Şimdilerde yeni bölümlerinin yayınlanması beklenen dizide 'Ayça' karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, 26. Sadri Alışık Ödül Gecesi'nde ortaya çıktı.

İnci Taneleri nin Ayça sı Ülkü Hilal Çiftçi ödül törenine damga vurdu! Tarzıyla tam not aldı! Yaşını duyanlar şaşırdı 1

Geceye siyah bir pantolon ve siyah askılı bir bluz ile katılan Ülkü Hilal Çiftçi bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

İnci Taneleri nin Ayça sı Ülkü Hilal Çiftçi ödül törenine damga vurdu! Tarzıyla tam not aldı! Yaşını duyanlar şaşırdı 2

YORUM YAĞDI

Kombinini büyük bir kemer ve çoklu kolyeler ile tamamlayan Çiftçi, geceden karelerini peş peşe yayınladı. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İnci Taneleri nin Ayça sı Ülkü Hilal Çiftçi ödül törenine damga vurdu! Tarzıyla tam not aldı! Yaşını duyanlar şaşırdı 3

Ülkü Hilal Çiftçi'ye; 'çok güzel görünüyor', 'güzeller güzeli', 'ne yaptın ya böyle' gibi yorumlar yapıldı.

İnci Taneleri nin Ayça sı Ülkü Hilal Çiftçi ödül törenine damga vurdu! Tarzıyla tam not aldı! Yaşını duyanlar şaşırdı 4

YAŞI GÜNDEM OLDU

Ülkü Hilal Çiftçi'nin davet tarzı sonrası sosyal medyada yaşı gündem oldu. Daha önce Karadayı, Arka Sokaklar, O Hayat Benim, Kırgın Çiçekler gibi birçok projede çocuk oyuncu olarak boy gösteren Çiftçi'nin 16 yaşında olduğu öğrenildi.

