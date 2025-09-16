İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi ödül törenine damga vurdu! Tarzıyla tam not aldı! Yaşını duyanlar şaşırdı

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri” 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Şimdilerde yeni bölümlerinin yayınlanması beklenen dizide 'Ayça' karakterine hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, 26. Sadri Alışık Ödül Gecesi'nde ortaya çıktı.

Geceye siyah bir pantolon ve siyah askılı bir bluz ile katılan Ülkü Hilal Çiftçi bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Kombinini büyük bir kemer ve çoklu kolyeler ile tamamlayan Çiftçi, geceden karelerini peş peşe yayınladı. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ülkü Hilal Çiftçi'ye; 'çok güzel görünüyor', 'güzeller güzeli', 'ne yaptın ya böyle' gibi yorumlar yapıldı.

YAŞI GÜNDEM OLDU

Ülkü Hilal Çiftçi'nin davet tarzı sonrası sosyal medyada yaşı gündem oldu. Daha önce Karadayı, Arka Sokaklar, O Hayat Benim, Kırgın Çiçekler gibi birçok projede çocuk oyuncu olarak boy gösteren Çiftçi'nin 16 yaşında olduğu öğrenildi.