İnci Taneleri'nin Semiramis'i Bestemsu Özdemir aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Kara Para Aşk, Akrep, İkimizin Sırrı, Gecenin Ucunda, Kirli Sepeti gibi birçok başarılı projede rol alan Bestemsu Özdemir şimdilerde İnci Taneleri dizisinde 'Semiramis' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Özel hayatıyla da gündemde olan Özdemir bir dönem Burak Deniz ile birlikteydi. Aralık 2024'te Burak Deniz'den ayrılan ünlü isim, ayrılıkla ilgili şöyle konuşmuştu; "Çok da konuşmaya gerek yok. O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim."

ARADIĞI AŞKI BULDU

Bestemsu Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu. Güzel oyuncu yeni sevgilisi Ersin Bey ile ilk kez Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Bestemsu Özdemir "Evliliğe bakış açınız nedir?" sorusuna "Evlilik saygı duyduğumuz bir kurum" yanıtını vermekle yetindi.

Bestemsu Özdemir'in sevgilisi ise "Buradan nikah dairesine" diyerek espri yaptı. Aşıklar daha sonra oradan ayrıldı.