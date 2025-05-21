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İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker'e "Kocan ne zaman gelecek?" mesajı yağdı!

Survivor All Star 2025'te 19 Mayıs akşamı İsmail Balaban yarışmaya veda etti. Eleme sonrası eş İlayda Şeker'e mesaj yağdı. En çok sorulan soru ise "Kocan ne zaman gelecek?" oldu.

İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker'e "Kocan ne zaman gelecek?" mesajı yağdı!
Kubra Akalın

Survivor'da 19 Mayıs akşamı eski Survivor şampiyonu ve bu sezonun iddialı isimlerinden İsmail Balaban'ın düelloda Meryem Kasap'a yenilerek elenmesi herkesi şaşırttı.

İsmail Balaban artık hamile eşine kavuşacak. Sosyal medyada İsmail Balaban'ın elenmesi sonrası İlayda Şeker'e mesaj yağdı.

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Daha önce Survivor'da tanışıp adadan çıkınca evlilik kararı alan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın aşk pozları da zaman zaman gündeme geliyordu. Öyle ki Şeker adaya veda ederken eşinin arkasından gözyaşı dökünce gündem olmuştu.

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İlayda Şeker'e İsmail'in Balaban'ın elenmesi sonrasında "Kocan ne zaman geliyor?"," "Kavuşma ne zaman?" mesajları geldi.

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İlayda Şeker tarih vermezken "Sürpriz gelince paylaşırım, sağ salim hayırlısıyla gelsin" dedi.

İlayda Şeker sosyal medyada sık sık kocasını çok özlediğini dile getiriyordu.

Mynet'in Sesi
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İlayda Şeker
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