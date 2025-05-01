MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal, İstanbul'daki 6.2 depremi sonrasında taşınma kararı!

2021 yılında evlenen ve 2024’te ilk çocukları Azra’yı kucaklarına alan İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal İstanbul’daki depremler sonrası Zekeriyaköy’den taşınma kararı aldı.

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal, İstanbul'daki 6.2 depremi sonrasında taşınma kararı!
Kubra Akalın

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu. Vatandaşlar o geceyi sokakta geçirirken deprem uzmanlarının açıklamaları da günlerdir gündemdeydi. Depreme evde yakalanan ünlü çift de yaşadıkları korku sonrası taşınmaya karar verdi.

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile eşi Hande Ünal Şaşmaz, son dönemde yaşanan depremler nedeniyle önemli bir karar aldı. Deprem korkusu yaşayan çift, yaşadıkları evi değiştirmeye karar verdi.

Ekran görüntüsü 2025-05-01 092615

Etiler'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İsmail Ege Şaşmaz, taşınma süreciyle ilgili şunları söyledi:

Ekran görüntüsü 2025-05-01 092631

"Koşturmacadayız, deprem nedeniyle herkes korku ve panik halinde hâlâ. Evimizi değiştirme kararı aldık biz de. Biz zaten taşıyacaktık evi ama biraz daha hızlandırdık. Eşim ve çocuğumla birlikte evdeydik. Şu an Zekeriyaköy’de yaşıyoruz, bu taraftaki evler biraz eski. İmkanı olanlar bence bunu yapabilirler, ancak bunu söyleyebiliyorum” dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devrim Özkan'ı unuttu! Ünlü futbolcu yakalanınca...Devrim Özkan'ı unuttu! Ünlü futbolcu yakalanınca...
Eşi hamile kalınca işleri bıraktı! 'Cinsiyeti..."Eşi hamile kalınca işleri bıraktı! 'Cinsiyeti..."

Anahtar Kelimeler:
deprem İsmail Ege Şaşmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

İstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndü

İstanbul'da büyük yangın! Yan yana bulunan 6 restoran bir anda küle döndü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından tepki: 'Böyle bir siyaseti istemiyoruz'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından tepki: 'Böyle bir siyaseti istemiyoruz'

Acun Ilıcalı tehdidin ses kayıtlarını yayınladı: "Finale gelmesin" deyip...

Acun Ilıcalı tehdidin ses kayıtlarını yayınladı: "Finale gelmesin" deyip...

O aracın çakar hakkı iptal edildi

O aracın çakar hakkı iptal edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.