İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal, İstanbul'daki 6.2 depremi sonrasında taşınma kararı!

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu. Vatandaşlar o geceyi sokakta geçirirken deprem uzmanlarının açıklamaları da günlerdir gündemdeydi. Depreme evde yakalanan ünlü çift de yaşadıkları korku sonrası taşınmaya karar verdi.

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile eşi Hande Ünal Şaşmaz, son dönemde yaşanan depremler nedeniyle önemli bir karar aldı. Deprem korkusu yaşayan çift, yaşadıkları evi değiştirmeye karar verdi.

Etiler'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İsmail Ege Şaşmaz, taşınma süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Koşturmacadayız, deprem nedeniyle herkes korku ve panik halinde hâlâ. Evimizi değiştirme kararı aldık biz de. Biz zaten taşıyacaktık evi ama biraz daha hızlandırdık. Eşim ve çocuğumla birlikte evdeydik. Şu an Zekeriyaköy’de yaşıyoruz, bu taraftaki evler biraz eski. İmkanı olanlar bence bunu yapabilirler, ancak bunu söyleyebiliyorum” dedi.