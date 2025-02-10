Kanye West Hitler övdü, cinsel içerikli film sevgisini paylaştı yetmedi nefret kustu! Elon Musk bile takipten çıktı

Kanye West durmuyor her hareketi olay oluyor. Kanye West karısının Grammy'de çırılçıplak kalmasıyla övündükten sonra "Karım üzerinde hakimiyetim var. Bu feminist gibi uyanmış bir şey değil" dedi.

Bununla da kalmadı Yahudi toplumuna saldıran Kanye, "Yahudi yorumlarım için asla özür dilemeyeceğim" dedi. Ye devamında "Hitler'i seviyorum" yazdı.

ELON MUSK TAKİBİ BIRAKINCA CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR

X'te paylaşımları kural ihlali yüzünden engellen rapçi iyice deliye döndü. "Yetişkin filmleri için Yahudilere teşekkür ederim. Sarkastik olmaya çalışmıyorum. Cinsel içerikli filmleri seviyorum. Çok fazla" diyen Kanye West'i yakın arkadaşı Elon Musk bile takipten çıktı.

X'te Elon Musk'ın kendisini takipten çıktığını fark eden Kanye West daha sonra ise peş peşe cinsel içerikli videolar paylaşarak cinsel içerikli filmleri sevdiğini söyledi.

Musk tarafından takipten çıkarıldığını fark eden Kanye West "Elon Musk'a bana kendimi ifade etme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunarak son tweet'ini attı ve X hesabını kapattı.