Katıldığı programda ünlü popçuyu ifşaladı! ''Lüks teknesiyle gelip beni ağlattı'' Kimse inamamadı

Cem İşçiler ve Fazlı Polat'ın YouTube'da seyircisiyle buluştuğu Çimen Şov programının son bölümünde yaşananlar sosyal medyada viral oldu.

Genç bir kadın mikrofonu alıp ''Ben çok fazla ünlü ile anı yaşadım. Biraz ünlülere meraklıydım. 3 yıl önce yaklaşık çok çok ünlü bir popçu, bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı kişi benim çalıştığım yere geldi.

ÜNLÜ İSMİ İFŞALADI

Ben çok lüks bir yerde karşılamada çalışıyordum. Bir anda kendisi teknesi ile gelip hadi oturacağım diyerek bağırmaya başladı. Müdürümün yanında da beni azarlamaya başladı.

Lüks bir maden suyu markasından istedi o yok mu diye bağırmaya başladı. Olmadığını söylediğimizde de bağırmaya devam etti ve bende ağladım.'' diye konuştu.

Cem İşçiler 'Kim olabilir diye tahmin edelim mi?' diye sordu. Genç konuk ise 'her konserde 50 kişi evlilik teklif ediyor' yanıtını verdi.

Cem İşçiler 'Yalın.' deyince kimse inanamadı. Fazlı Polat 'O çok minnoş ya...' diyerek tepkisini gizlemedi.

YORUM YAĞDI

Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyada; 'inanmak istemiyorum', 'doğru mu acaba?' gibi yorumlar yapıldı.