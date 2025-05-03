Yalın hakkındaki iddialar herkesi şaşırtmıştı! Ünlü isim sessizliğini bozdu

Cem İşçiler ve Fazlı Polat'ın YouTube'da seyircisiyle buluştuğu Çimen Şov programının son bölümünde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Programa katılan genç bir kadın Yalın ile yaşadığı bir anısını anlatarak dikkat çekti.

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Ünlü ismin lüks teknesiyle çalıştığı restorana geldiğini dile getiren genç konuk 'Beni azarladı, bağırdı ve beni ağlattı' ifadelerini kullanmıştı.

YANIT GECİKMEDİ

İddialar sosyal medyanın gündemine otururken Yalın'dan açıklama gecikmedş. Instagram hesabından paylaşım yapan 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikaye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak..." dedi.