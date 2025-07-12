Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra 15 milyon TL’lik yeni cipiyle Bebek'te! Bakan bir daha baktı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her adımıyla magazin manşetlerinde yer alıyor.

Sosyal yaşantısı ve özel hayatıyla dikkat çeken Zehra, lüks tutkusu ve tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bebek'te bir otelden çıkarken kameralara yakalanan Çilingiroğlu'nun, isminin baş harflerinden oluşan özel plakalı 15 milyon TL'lik yeni cipi sosyal medyada olay yarattı.

Arkadaşları ile yemek yemeye geldiğini söyleyen Zehra'nın lüks aracı kısa sürede gündem oldu. Zehra Çilingiroğlu Bebek'te bakana bir daha baktırdı.