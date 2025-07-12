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Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra 15 milyon TL’lik yeni cipiyle Bebek'te! Bakan bir daha baktı

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu özel hayatı, sosyal yaşamı ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim son olarak Bebek'te 15 milyon TL’lik yeni cipiyle görüntülendi.

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra 15 milyon TL’lik yeni cipiyle Bebek'te! Bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her adımıyla magazin manşetlerinde yer alıyor.

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar ın kızı Zehra 15 milyon TL’lik yeni cipiyle Bebek te! Bakan bir daha baktı 1

Sosyal yaşantısı ve özel hayatıyla dikkat çeken Zehra, lüks tutkusu ve tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar ın kızı Zehra 15 milyon TL’lik yeni cipiyle Bebek te! Bakan bir daha baktı 2

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bebek'te bir otelden çıkarken kameralara yakalanan Çilingiroğlu'nun, isminin baş harflerinden oluşan özel plakalı 15 milyon TL'lik yeni cipi sosyal medyada olay yarattı.

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar ın kızı Zehra 15 milyon TL’lik yeni cipiyle Bebek te! Bakan bir daha baktı 3

Arkadaşları ile yemek yemeye geldiğini söyleyen Zehra'nın lüks aracı kısa sürede gündem oldu. Zehra Çilingiroğlu Bebek'te bakana bir daha baktırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Zehra Çilingiroğlu
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