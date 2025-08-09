Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra ayna karşısına geçip hazırlandı! Tarzıyla tam not aldı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her adımıyla magazin manşetlerinde yer alıyor.

Sosyal yaşantısı ve özel hayatıyla dikkat çeken Zehra, lüks tutkusu ve tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Zehra Çilingiroğlu son olarak ayna karşısına geçip hazırlandığı bir video ile dikkat çekti. Zehra'nın siyah beyaz olarak yayınladığı videoda takipçilerinden tam not aldı.

Zehra Çilingiroğlu'nun saçı, makyajı ve tarzı çok beğenildi. Ünlü isme; 'Bu kız çok iyi giyiniyor', 'Saçı ve makyajı çok güzel', 'Hanım hanımcık görünüyor', 'Tam yaşına göre' gibi yorumlar yapıldı.

Çilingiroğlu son olarak, isminin baş harflerinden oluşan özel plakalı 15 milyon TL'lik yeni cipi ile sosyal medyada gündem olmuştu.