Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra ayna karşısına geçip hazırlandı! Tarzıyla tam not aldı

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu özel hayatı, sosyal yaşamı ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Her adımı adeta olay olan Zehra son olarak ayna karşısına geçip hazırlandığı videosuyla dikkat çekti. Zehra Çilingiroğlu takipçilerinden tam not aldı.

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra ayna karşısına geçip hazırlandı! Tarzıyla tam not aldı
Öznur Yaslı İkier

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her adımıyla magazin manşetlerinde yer alıyor.

Sosyal yaşantısı ve özel hayatıyla dikkat çeken Zehra, lüks tutkusu ve tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar ın kızı Zehra ayna karşısına geçip hazırlandı! Tarzıyla tam not aldı 1

Zehra Çilingiroğlu son olarak ayna karşısına geçip hazırlandığı bir video ile dikkat çekti. Zehra'nın siyah beyaz olarak yayınladığı videoda takipçilerinden tam not aldı.

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar ın kızı Zehra ayna karşısına geçip hazırlandı! Tarzıyla tam not aldı 2

Zehra Çilingiroğlu'nun saçı, makyajı ve tarzı çok beğenildi. Ünlü isme; 'Bu kız çok iyi giyiniyor', 'Saçı ve makyajı çok güzel', 'Hanım hanımcık görünüyor', 'Tam yaşına göre' gibi yorumlar yapıldı.

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar ın kızı Zehra ayna karşısına geçip hazırlandı! Tarzıyla tam not aldı 3

Çilingiroğlu son olarak, isminin baş harflerinden oluşan özel plakalı 15 milyon TL'lik yeni cipi ile sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar ın kızı Zehra ayna karşısına geçip hazırlandı! Tarzıyla tam not aldı 4

