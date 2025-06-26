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Kayahan vefatının 10. yılında AKM'de anıldı!

Türk müziğinin efsane ismi Kayahan, aramızdan ayrılışının 10. yılında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) sahnesinde şarkılarıyla anıldı.

Kayahan vefatının 10. yılında AKM'de anıldı!
Öznur Yaslı İkier

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun da katıldığı konserde Kayahan’ın kızı Beste Açar ve sanatçı dostları, ustaya duydukları sevgi ve özlemi, onun en sevilen eserleriyle dile getirdi.

KAYAHAN

Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenen konser öncesinde bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kayahan’ın “Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz” sözlerini anımsatarak, “Aramızdan ayrılışının 10. Yılında; dostlarını, sevenlerini AKM sahnesinde bir kez daha bir araya getirdi. Biz bugün onu en çok yakışan şekilde anıyoruz: Müzikle, sevgiyle ve elbette vefayla…’’ dedi.

bakan

Kayahan’ın şarkılarıyla büyüyen şanslı kuşaktan olduğunu ifade eden Mumcu, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak; bu topraklara sesiyle, sözüyle, gönlüyle iz bırakmış sanatçılarımızın, müzikal mirasını yaşatmayı bizler de bir gönül borcu olarak görüyoruz. Büyük ustanın ölümsüz şarkıları eşliğinde bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

beste açar

ÜNLÜ İSİMLER KAYAHAN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Hakan Bilgin’in sunuculuğunu üstlendiği gecede ilk olarak Beste Açar, Kayahan’ın en çok sevilen şarkılarından “E Bebeğim”i seslendirdi. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, sanat dünyasının sevilen isimleri büyük ustanın şarkılarını tüm izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan söyledi.

FERHAT GÖÇER

Alper Atakan’ın yönetimindeki orkestra eşliğinde Murat Dalkılıç “Odalarda Işıksızım”, Ferhat Göçer “Yemin Ettim”, Gökhan Tepe “Sabahlar Uzak”, Oğuzhan Koç “Gönül Sayfam”, Cengiz İmren “Olsaydım”, Mehmet Erdem “İlk Değil”, Keremcem “Şikayetim Var”, Yonca Lodi “Her Şeyden Çok”, Elif Buse Doğan “Atın Beni Denizlere”, Cem Belevi “Mavilim”, Pınar Çubukçu “Geceler” ve “Mor Menekşe”, Yılmaz Taner “Elmanın Yarısı”, Erdinç Erişmiş “Emrin Olur” gibi büyük ustanın en sevilen eserlerini seslendirdi. Ahmet Selçuk İlkan da “Yemin Ettim” şarkısındaki “Ben Anadolu Çocuğuyum” şiirini okudu.

dalkılıç

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Anahtar Kelimeler:
Kayahan akm
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