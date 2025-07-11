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Kenan Doğulu'dan unutulmayacak jest! Justin Timberlake'e Boğaz’da after party

30 Temmuz’daki İstanbul konseri için dünyanın dört bir yanından hayranlar akın ederken, Justin Timberlake’in Kenan Doğulu’nun Boğaz'daki yalısında after partye katılacağı konuşuluyor. Ünlü sanatçının Justin için konser sonrası Boğaz’daki yalısında özel bir after party vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Kenan Doğulu'dan unutulmayacak jest! Justin Timberlake'e Boğaz’da after party
Recep Demircan

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake, 30 Temmuz’da İTÜ Stadyumu’nda vereceği dev konser için İstanbul’a geliyor. Biletler hızla tükenirken, konserin yankıları şimdiden uluslararası müzik gündeminde. Hayranlar, Timberlake’i izlemek için Amerika’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya kadar pek çok ülkeden İstanbul’a akın ediyor.

KONSER SONRASI AFTER PARTY

Ancak gece sadece sahnede bitmeyecek! Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, Timberlake’e unutulmaz bir jest yapmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcının konser sonrası Boğaz’daki yalısında özel bir after party düzenleyeceği konuşuluyor. Davetliler arasında sürpriz isimlerin de yer alacağı konuşulurken, partinin sadece seçkin bir davetli listesiyle gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Justin Timberlake Kenan Doğulu
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