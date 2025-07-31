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Kilo verdi, yeniden aşık oldu! Ceyda Düvenci son pozlarıyla beğeni topladı

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ceyda Düvenci son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 1,5 ayda 6 kilo verdiğini söyleyen Düvenci resmen eridi. Fazla kilolarından kurtulan ünlü isim son haliyle beğeni topladı.

Kilo verdi, yeniden aşık oldu! Ceyda Düvenci son pozlarıyla beğeni topladı
Öznur Yaslı İkier

Son olarak oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı Sakla Beni dizisinde 'Filiz' karakterini canlandıran Ceyda Düvenci şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Bülent Şakrak ile geçirdiği boşanma süreciyle çok konuşulan Düvenci boşanmanın ardından 1,5 ayda 6 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönmüştü.

Kilo verdi, yeniden aşık oldu! Ceyda Düvenci son pozlarıyla beğeni topladı 1

FİT HALİ ÇOK BEĞENİLDİ

Sıkı bir diyet yapan ünlü ismin son hali çok konuşuluyor. Diyete devam eden Ceyda Düvenci yaptırdığı bölgesel zayıflama işlemiyle de fit halini korumaya devam ediyor.

Kilo verdi, yeniden aşık oldu! Ceyda Düvenci son pozlarıyla beğeni topladı 2

Ceyda Düvenci'nin sosyal medya üzerindeki pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. Ünlü isme; 'çok güzelsin', 'aşırı güzel zayıfladı', 'aşk yaradı' gibi yorumlar yapıldı.

Kilo verdi, yeniden aşık oldu! Ceyda Düvenci son pozlarıyla beğeni topladı 3

Bülent Şakrak ile boşanmasının ardından kalbinin kapılarını kapatmayan Düvenci, radyocu Güçlü Mete ile bir süredir aşk yaşıyor.

Kilo verdi, yeniden aşık oldu! Ceyda Düvenci son pozlarıyla beğeni topladı 4

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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