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Kızılcık Şerbeti'nde istenmemişti! Özge Özacar Cannes sokaklarında! Festival tarzı dile düştü

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne Görkem karakteri ile sonradan dahil olan ancak seyirci tarafından hayat verdiği karakter bir türlü istenmeyen Özge Özacar projeye ölerek veda etmişti. Güzel oyuncu şimdi Cannes Film Festivali'nde ortaya çıktı. Ünlü ismin festival tarzı pek beğenilmedi.

Kızılcık Şerbeti'nde istenmemişti! Özge Özacar Cannes sokaklarında! Festival tarzı dile düştü
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Görkem' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özge Özacar bir süredir herhangi bir projede yer almıyor.

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Güzel oyuncu Cannes Film Festivali'nde ortaya çıktı. Cannes sokaklarında püskül detaylı ispanyol paça kot pantolonu ve siyah büstiyeri ile poz veren Ö̈zge Özacar festival tarzıyla dile düştü.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin Cannes tarzı pek beğenilmedi ve sosyal medyada; 'sen çok güzelsin ama tarzın olmamış', 'acil stilistini değiştir', 'çok kötü', 'olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özge Özacar Kızılcık Şerbeti
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