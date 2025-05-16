Kızılcık Şerbeti'nde istenmemişti! Özge Özacar Cannes sokaklarında! Festival tarzı dile düştü

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Görkem' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özge Özacar bir süredir herhangi bir projede yer almıyor.

Güzel oyuncu Cannes Film Festivali'nde ortaya çıktı. Cannes sokaklarında püskül detaylı ispanyol paça kot pantolonu ve siyah büstiyeri ile poz veren Ö̈zge Özacar festival tarzıyla dile düştü.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin Cannes tarzı pek beğenilmedi ve sosyal medyada; 'sen çok güzelsin ama tarzın olmamış', 'acil stilistini değiştir', 'çok kötü', 'olmamış' gibi yorumlar yapıldı.