Kobra Murat'tan Güllü iddiası: "Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi..."

Ünlü sanatçı Güllü'nün evinin camından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Adli Tıp raporunda, Güllü'nün otopsi sırasında alınan örneklerinde başka birine ait DNA'ya rastlanmadı.

Güllü'nün ölümündeki cinayet şüphesi giderek azalırken Kobra Murat ise iddialarını sürdürüyor. Güllü'nün yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Kobra Murat, Güllü'nün o gece; kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan'ı, Eşref'e gitmemeleri için engellemeye çalıştığını ve aralarında bir tartışma yaşandığını iddia etti.

"Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum. Odada yaşananları size anlatıyorum" diyerek şu iddialarda bulundu:

"BENCE SULTAN İTİYOR"

"Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor. Sonra bakıyor ki cam açık, kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e şak şak atıyorlar, 'Biz geliyoruz' diyorlar.

Annesi de bunu diyor, 'O ne lan?' diyerek hiddetle oturuyor. Kızlar da 'Hadi görüşürüz' diye kaçmaya çalışıyorlar. Güllü de onları omuzundan tutuyor, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. Kızları çekiyor. Kızlar da 'Bırak' diyor, orada sesler geliyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da kız 'Bırak' deyip Güllü'yü itiyor. Sultan. Bence Sultan' açıklamasında bulundu.