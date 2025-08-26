MAGAZİN

'Konuşanlar için 300 bin dolar istiyor' denmişti! Hasan Can Kaya sonunda kararını verdi

Youtube'daki Konuşanlar programıyla adını geniş kitlelere duyuran Hasan Can Kaya daha sonra Exxen için Acun Ilıcalı ile anlaşmaya varmıştı. Servet değerinde tekliflere rağmen başka kimseyle anlaşmayan Kaya'nın geçtiğimiz günlerde Exxen'i bıraktığı ortaya çıkmıştı. Kaya, Konuşanlar programı için son kararını verdi.

Öznur Yaslı İkier

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, o dönemde büyük tepkilere maruz kalmıştı.

Servet değerindeki teklifleri geri çeviren Hasan Can Kaya'nın, geçtiğimiz aylarda Exxen ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

Şimdilerde yeni adresi merak edilen Hasan Can Kaya'ya teklif yağdığı öğrenilmişti. Hatta Kaya'nın programı için 300-350 bin dolar istediği iddia edilmişti.

SONUNDA KARARINI VERDİ

Prime Video, max, Netflix ve Disney+ gibi dev platofrmların peşinden koştuğu Hasan Can Kaya kararını verdi ve Disney+ ile anlaşma imzaladı.

Hasan Can Kaya bu akşam ilk çekimini de yapacak. “Konuşanlar” eylül sezonunda tüm dünyada çevirisi yapılarak yayınlanacak.

