Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır olarak hafızalara kazındı! İpek Tenolcay yeni mesleğiyle şaşırttı

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Dizideki oyuncuların son halleri sık sık gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay şimdi de yeni mesleğiyle dikkat çekti.

Son olarak Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde rol alan İpek Tenolcay şimdi de sanat dünyasına adım attı.

Resim çalışmalarını sergiye çıkaran Nesrin Çakır bu özel anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İpek Tenolcay'a sosyal medyada; 'yıllar onu teğet geçiyor', 'hiç yaşlanmıyor', 'zaman durmuş gibi' yorumlar yapıldı.