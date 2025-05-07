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Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır olarak hafızalara kazındı! İpek Tenolcay yeni mesleğiyle şaşırttı

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı, Çakır'ın tek aşkı Nesrin karakteri ile hafızalarımıza kazınan İpek Tenolcay son olarak Aile dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü ismin yeni mesleği şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır olarak hafızalara kazındı! İpek Tenolcay yeni mesleğiyle şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Dizideki oyuncuların son halleri sık sık gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay şimdi de yeni mesleğiyle dikkat çekti.

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Son olarak Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde rol alan İpek Tenolcay şimdi de sanat dünyasına adım attı.

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Resim çalışmalarını sergiye çıkaran Nesrin Çakır bu özel anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İpek Tenolcay'a sosyal medyada; 'yıllar onu teğet geçiyor', 'hiç yaşlanmıyor', 'zaman durmuş gibi' yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İpek Tenolcay kurtlar vadisi
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