Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat vermişti! İpek Tenolcay fanları kızdıracak: "Çok demode! Bir daha çekilse..."

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı, Çakır'ın tek aşkı Nesrin karakteri ile hafızalarımıza kazınan İpek Tenolcay son olarak Aile dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü isim şimdi de Kurtlar Vadisi açıklamalarıyla dikkat çekti. Tenolcay'ın fenomen dizi hakkındaki yorumu fanlarını çok kızdıracak.

Öznur Yaslı İkier

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

Dizideki oyuncular açıklamaları ve son halleriyle sık sık gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay yıllar sonra yaptığı 'Kurtlar Vadisi' yorumuyla dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi nde Laz Ziya nın kızı Nesrin e hayat vermişti! İpek Tenolcay fanları kızdıracak: "Çok demode! Bir daha çekilse..." 1

'ÇOK DEMODE OLDU'

Fenomen 'Kurtlar Vadisi'nin halen ilgi görmesine Tenolcay, "20 seneyi geçti. Çok demode oldu aslında. Sesli çekim yapılmıyordu o zaman, dublaj yapılıyordu. Galiba konusuyla ilgili. Halen seviliyor. Ben o işe başladığımda Yağmur 5 yaşındaydı, 29 oldu halen izleniyor. O kadronun bir araya gelmesi rahmetli Osman Sınav'ın mucizesiydi" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi nde Laz Ziya nın kızı Nesrin e hayat vermişti! İpek Tenolcay fanları kızdıracak: "Çok demode! Bir daha çekilse..." 2

Ünlü oyuncu, "Bir daha çekilirse oynar mısınız?" sorusuna ise, "Ölmüştüm ben. Çok tatmin oldum o işe... Bambaşka projeler peşindeyim. Farklı karakterleri oynamayı seviyorum. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir" yanıtını verdi.

Kurtlar Vadisi nde Laz Ziya nın kızı Nesrin e hayat vermişti! İpek Tenolcay fanları kızdıracak: "Çok demode! Bir daha çekilse..." 3

