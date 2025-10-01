Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat vermişti! İpek Tenolcay fanları kızdıracak: "Çok demode! Bir daha çekilse..."

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

Dizideki oyuncular açıklamaları ve son halleriyle sık sık gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay yıllar sonra yaptığı 'Kurtlar Vadisi' yorumuyla dikkat çekti.

'ÇOK DEMODE OLDU'

Fenomen 'Kurtlar Vadisi'nin halen ilgi görmesine Tenolcay, "20 seneyi geçti. Çok demode oldu aslında. Sesli çekim yapılmıyordu o zaman, dublaj yapılıyordu. Galiba konusuyla ilgili. Halen seviliyor. Ben o işe başladığımda Yağmur 5 yaşındaydı, 29 oldu halen izleniyor. O kadronun bir araya gelmesi rahmetli Osman Sınav'ın mucizesiydi" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, "Bir daha çekilirse oynar mısınız?" sorusuna ise, "Ölmüştüm ben. Çok tatmin oldum o işe... Bambaşka projeler peşindeyim. Farklı karakterleri oynamayı seviyorum. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir" yanıtını verdi.