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Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay'dan olay sözler! "Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz’dan zor kurtuldum"

Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay’ın sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Usta oyuncu “Yeniden Kurtlar Vadisi çekilse oynamam. Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz’dan zor kurtuldum; verdikleri sözlerde durmadılar" dedi.

Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay'dan olay sözler! "Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz’dan zor kurtuldum"
Kubra Akalın

Kurtlar Vadisi'nde Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay katıldığı bir programda söylediği sözlerle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen usta oyuncunun bir açıklaması sosyal medyayı salladı.

Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay dan olay sözler! "Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz’dan zor kurtuldum" 1

NECATİ ŞAŞMAZ İDDİASI

Kurtlar Vadisi fan sayfalarının paylaştığı videoda Emin Olcay “Yeniden Kurtlar Vadisi çekilse oynamam" diyerek dizideki Polat'ı canlandıran Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz hakkında olay ifadeler kullandı.

Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay dan olay sözler! "Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz’dan zor kurtuldum" 2

Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay "Ben zor kurtardım kendimi oynamak istemem. Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz söyledikleri sözün arkasında durmayan insanlar. Allah yollarını açık etsin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz kurtlar vadisi
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