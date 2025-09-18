Mabel Matiz'in yeni şarkısı Perperişan'a erişim engeli getirildi! 'Şaşkınlıkla izliyorum'

Şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Mabel Matiz şimdi de yeni şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti.
Annesinin şarkı sözlerini müstehcen bulduğunu söyleyen Mabel Matiz için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Bakanlık, şarkı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
EngelliWeb'de yer alan habere göre; Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli getirildi. 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, YouTube, Spotify ve Apple Music'te erişime engellendi. Şarkı, platformlar tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.'
Erişim engeli kararının ardından Mabel Matiz'den açıklama gecikmedi. Ünlü şarkıcı,
'Sofrada bereket, sokak selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum' ifadelerini kullandı.
Canıma yetti belalı bekarlık
Yanmalı hangisine
Ne yapıp etmeli oğlanı sormalı
Bir koşu annesine
O bana gelmeli, tadıma varmalı
O cici toy bebe onun nesine?
Diyo şeytan üstüne atla da
Sal kuşu hanesine
Yanıma yatmalı, beni de katmalı
Çiğnediği sakızın nanesine
Diyo şeytan üstüne atla da
Sal kuşu hanesine
Canım ister soysunlar beni
Onla bi' yastığa koysunlar
Perperişan bulsunlar beni
İster çarmıha gersinler
Hani ikimiz bi' gömlekte
Kalmaz bu muallakt
Kara sevdam, dönmek yok
İsterse topa koysunlar
