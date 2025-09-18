MAGAZİN

Mabel Matiz'in yeni şarkısı Perperişan'a erişim engeli getirildi! 'Şaşkınlıkla izliyorum'

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz yeni şarkısı 'Perperişan' ile gündeme geldi. Matiz'in annesinin sözlerini müstehcen bulduğunu söylediği şarkı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. 'Perperişan' şarkısına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle erişim engeli getirildi.

Mabel Matiz'in yeni şarkısı Perperişan'a erişim engeli getirildi! 'Şaşkınlıkla izliyorum'
Öznur Yaslı İkier

Şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Mabel Matiz şimdi de yeni şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Annesinin şarkı sözlerini müstehcen bulduğunu söyleyen Mabel Matiz için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, şarkı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

EngelliWeb'de yer alan habere göre; Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli getirildi. 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, YouTube, Spotify ve Apple Music'te erişime engellendi. Şarkı, platformlar tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.'

Erişim engeli kararının ardından Mabel Matiz'den açıklama gecikmedi. Ünlü şarkıcı,
'Sofrada bereket, sokak selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum' ifadelerini kullandı.

MABEL MATİZ PERPERİŞAN ŞARKI SÖZLERİ ŞÖYLE;

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine

Ne yapıp etmeli oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo şeytan üstüne atla da

Sal kuşu hanesine

Yanıma yatmalı, beni de katmalı

Çiğnediği sakızın nanesine

Diyo şeytan üstüne atla da

Sal kuşu hanesine

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakt

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar

Mabel Matiz
