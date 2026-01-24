Mehmet Ali Erbil’den olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eşi Gülseren Erbil ile birlikte Esra Ezmeci’nin programına konuk oldu. Çiftin samimi açıklamaları ve Erbil’in alışkanlıklarına dair sözleri sosyal medyada gündem yarattı.

"BU DOĞAYA HİZMETTİR"

Programda günlük yaşamına dair ilginç bir detayı paylaşan Mehmet Ali Erbil, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu" sözleriyle stüdyodakileri şaşırttı.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"EVLİLİK, BİSİKLETE BİNMEK GİBİ"

Esra Ezmeci’nin “Neden hep ayrılıp barışıyorsunuz?” sorusuna Erbil, ilişkilerine dair şu yanıtı verdi: "Bu ilişkinin neşesi, cilveleri. İnişli çıkışlı olması çok normal. 19 yıl ara verdim sonra yeniden başladım evliliğe. Bisiklete binmek gibi, unutulmuyor. Ben hep aşkla evlendim" dedi.

GÜLSEREN ERBİL: "BİRAZ İNAT ETTİM"

Sunucunun "Gülseren Hanım’ı nasıl ikna ettiniz?" sorusu üzerine sözü alan Gülseren Erbil ise şu ifadeleri kullandı: "Ben biraz inat ettim. Karşındaki evlilik istemezse 'evlendirmek zorundayım' moduna girdim bir zaman sonra. Elbette sevgi de vardı."

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Programın ardından izleyicilerden gelen bazı yorumlar da dikkat çekti:

"Oradaki seyirciler keşke soru sormasalar, bu kadar saçma soruyu bir arada duymadım."

"Kesinlikle su ve doğa hassasiyetine katılıyorum."

"Gülseren estetik olmuş."

"Kız da yaşından büyük gösteriyor zaten, küçük durmuyor. Mutluluklar."

Mehmet Ali ve Gülseren Erbil çiftinin açıklamaları, hem ilişkilerine dair samimi itirafları hem de sıra dışı alışkanlıklarıyla uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.