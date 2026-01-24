MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mehmet Ali Erbil’den olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eşi Gülseren Erbil ile birlikte katıldığı Esra Ezmeci’nin programında yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündem oldu. Tuvalet alışkanlığından evliliklerine dair itiraflara kadar birçok konuda samimi konuşan Erbil’in sözleri sosyal medyada tartışma yaratırken çiftin ilişkisindeki inişli çıkışlı süreci anlatması da dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil’den olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim"
Sedef Karatay

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eşi Gülseren Erbil ile birlikte Esra Ezmeci’nin programına konuk oldu. Çiftin samimi açıklamaları ve Erbil’in alışkanlıklarına dair sözleri sosyal medyada gündem yarattı.

Mehmet Ali Erbil’den olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim" 1

"BU DOĞAYA HİZMETTİR"

Programda günlük yaşamına dair ilginç bir detayı paylaşan Mehmet Ali Erbil, "Sifonu 5 tuvalet sonrası çekerim. Kendi tuvaletim sonuçta. Doğaya hizmettir bu" sözleriyle stüdyodakileri şaşırttı.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Mehmet Ali Erbil’den olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim" 2

"EVLİLİK, BİSİKLETE BİNMEK GİBİ"

Esra Ezmeci’nin “Neden hep ayrılıp barışıyorsunuz?” sorusuna Erbil, ilişkilerine dair şu yanıtı verdi: "Bu ilişkinin neşesi, cilveleri. İnişli çıkışlı olması çok normal. 19 yıl ara verdim sonra yeniden başladım evliliğe. Bisiklete binmek gibi, unutulmuyor. Ben hep aşkla evlendim" dedi.

GÜLSEREN ERBİL: "BİRAZ İNAT ETTİM"

Sunucunun "Gülseren Hanım’ı nasıl ikna ettiniz?" sorusu üzerine sözü alan Gülseren Erbil ise şu ifadeleri kullandı: "Ben biraz inat ettim. Karşındaki evlilik istemezse 'evlendirmek zorundayım' moduna girdim bir zaman sonra. Elbette sevgi de vardı."

Mehmet Ali Erbil’den olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim" 3

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Programın ardından izleyicilerden gelen bazı yorumlar da dikkat çekti:

  • "Oradaki seyirciler keşke soru sormasalar, bu kadar saçma soruyu bir arada duymadım."
  • "Kesinlikle su ve doğa hassasiyetine katılıyorum."
  • "Gülseren estetik olmuş."
  • "Kız da yaşından büyük gösteriyor zaten, küçük durmuyor. Mutluluklar."

Mehmet Ali Erbil’den olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim" 4

Mehmet Ali ve Gülseren Erbil çiftinin açıklamaları, hem ilişkilerine dair samimi itirafları hem de sıra dışı alışkanlıklarıyla uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Mehmet Ali Erbil’den olay itiraf: "Sifonu 5 tuvalet sonra çekerim" 5

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşka geldi! Sevgilisini peş peşe paylaştıAşka geldi! Sevgilisini peş peşe paylaştı
Diziden apar topar çıkartıldı! Partneri kayıtsız kalmadıDiziden apar topar çıkartıldı! Partneri kayıtsız kalmadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Mehmet Ali Erbil tuvalet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.