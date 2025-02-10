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  4. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarının adı ne? Güzel oyuncu doğumdan sonra paylaştı

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarının adı ne? Güzel oyuncu doğumdan sonra paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.02.2025 15:31
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Futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen ve kısa süre önce bebeğini kucağına alan Melisa Aslı Pamuk doğumdan sonra ilk paylaşımını yaptı. Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarının ismi dikkat çekti.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğullarının adı ne? Güzel oyuncu doğumdan sonra paylaştı

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı bir süre önce sessiz sedasız evlenmişti. Evlilikten kısa süre sonra ise 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk'un hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Yusuf Yazıcı geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına aldıklarını paylaşarak, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullanmıştı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Aslı Pamuk'tan doğum sonrası ilk paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, bebeğin yüzünü göstermedi. Ancak güzel isim oğlunun adını açıkladı.

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MYLAN NE DEMEK?

Oğlunun 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini paylaşan Melisa Aslı Pamuk, paylaşımında bebeğinin adını da açıkladı.

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Ünlü çiftin bebeklerine Mylan adını verdikleri ortaya çıktı. Mylan ismi düzgün ve temiz anlamına geliyor.

Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk
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