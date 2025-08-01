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Meriç Aral anne olmak için sayıyor! Karnı burnunda yeni poz

Sevilen oyuncu Meriç Aral, eşi Serkan Keskin ile birlikte ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Hamileliğinin son dönemlerinde olan Aral, karnı burnunda yeni pozunu sosyal medyadan paylaşarak takipçilerini sevindirdi.

Meriç Aral anne olmak için sayıyor! Karnı burnunda yeni poz
Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti, geçtiğimiz yıl evlenmiş ve kısa süre sonra bebek müjdesi vermişlerdi. Şu sıralar ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çift, bu heyecanlı süreci tatilde geçiriyor.

Meriç Aral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak eşi Serkan Keskin ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı yayınladı. Fotoğrafta Aral'ın karnının iyice belirginleştiği görülüyor.

Meriç Aral anne olmak için sayıyor! Karnı burnunda yeni poz 1

36 yaşındaki Meriç Aral'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, Aral'a sağlıklı bir hamilelik ve doğum dileklerinde bulundu. Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu biliniyor. Aral ve Keskin, bebeklerine verecekleri isim konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Meriç Aral anne olmak için sayıyor! Karnı burnunda yeni poz 2

Meriç Aral, hamilelik sürecinde sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya özen gösteriyor. Oyuncu, ayrıca hamilelik yogası ve meditasyon gibi aktivitelerle de rahatlamaya çalışıyor.

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Meriç Aral Serkan Keskin
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