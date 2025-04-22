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Mert Vidinli'nin boykot edilen mekana gitmesi ünlüleri kızdırdı! Takibi bırakan bırakana...

Özgür Özel'in boykot listesinde yer alan Espressolab'a giderek paylaşım yapan ünlülerin yakın dostu fenomen Mert Vidinli'ye tepkiler sürüyor. Vidinli'nin paylaşımı sonrası takipçi sayısı hızla düşerken ünlü isimler de sessiz kalmadı.

Mert Vidinli'nin boykot edilen mekana gitmesi ünlüleri kızdırdı! Takibi bırakan bırakana...
Kubra Akalın

Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, Özgür Özel'in boykot listesinde yer alan Espressolab'dan fotoğraf paylaştı. Vidinli tepkiler üzerine ise hemen açıklama yaptı.

Ünlülerin dostu fenomen Vidinli "Paylaşımım hiçbir şekilde politik bir duruş göstermemektedir. 300 tane franchibe şubesi olan, yüzlerce insana ekmek veren bir yapıdır. Çalışan emek veren insanların yanındayım. Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım" dedi.

Ancak bu açıklama da tepkileri kesmedi. Mert Vidinli'nin takipçi sayısı hızla düşerken ünlü isimler de sessiz kalmadı.

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Mert Vidinli'nin "En yakın arkadaşını anlat deseler Özge derim! Can kardeşim" dediği Özge Özpirinçci'den geldi. Özge Özpirinçci arkadaşını takipten çıktı. Özge Özpirinçci'den sonra bir yakın dosts Berrak Tüzünataç da Mert Vidinli'yi silmeye karar verdi.

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İrem Derici sert sözlerle takibi bırakırken Kubilay Aka da sessiz kalmadı. Aka paylaşımında “Namert. Mert olmayan. Alçaklık eden, alçak, korkak, erdemsiz" paylaşımıyla dikkat çekti.

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ÜNLÜ İSİMLER TEPKİSİZ KALMADI

Onedio'da yer alan habere göre; takipten çıkan diğer ünlü isimler arasında;
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Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, Demet Evgar, Ezgi Mola, Aslı Enver, Farah Zeynep Abdullah, Zeynep Bastık, Simge Sağın, Boran Kuzum, Mert Yazıcıoğlu, Mustafa Sandal, Hafsanur Sancaktutan, Hazal Subaşı, Sinem Ünsal, Aleyna Tilki, Duygu Özaslan, Ceyda Kasabalı, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ahsen Eroğlu gibi isimler de var.

Öte yandan 554B olan takipçi sayısı da hızla düşeren 539B oldu.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Mert Vidinli boykot
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