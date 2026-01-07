Mümine Senna Yıldız'dan pozitif çıkan uyuşturucu testi sonrası ayet paylaşımı

Dalga dalga ilerleyen uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda ünlü ve fenomen önce gözaltına alındı ardından adli tıpa gönderilerek uyuşturucu testine sokuldu. Soruşturması kapsamında Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun Adli Tıp Kurumu’nca alınan örneklerde ’kokain’ maddesi pozitif çıktı.

MÜMİNE SENNA YILDIZ'IN SONUCU DA POZİTİF

Test sonucu pozitif çıkanlar arasında sosyal medya fenomeni Mümine Senna Yıldız da yer aldı. Sosyal medyada 17 binden fazla takipçisi bulunan Yıldız, uyuşturucu testi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hicr Suresi 97. ayetini paylaşan Yıldız paylaşımında, "Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mümine Senna Yıldız’ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.