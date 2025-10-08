Murat Ceylan ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor! Böyle yakalandılar

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Ceylan'ın; Tozluyaka, Gönül Dağı ve Zembilli gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşadığı öğrenildi.

Ünlü çift, İstanbul'un gözde semtlerinden Etiler'de yürürken kameralara yakalandı.

Kameraları fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşayan Murat Ceylan ve Sude Zülal Güler, ilişkilerini doğrularcasına samimi tavırlar sergiledi.