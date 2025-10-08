MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Murat Ceylan ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor! Böyle yakalandılar

Survivor yarışmasının başarılı sunucusu Murat Ceylan özel hayatıyla gündeme geldi. Ceylan'ın ünlü oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Murat Ceylan ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor! Böyle yakalandılar
Öznur Yaslı İkier

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Ceylan'ın; Tozluyaka, Gönül Dağı ve Zembilli gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşadığı öğrenildi.

Murat Ceylan ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor! Böyle yakalandılar 1

Ünlü çift, İstanbul'un gözde semtlerinden Etiler'de yürürken kameralara yakalandı.

Murat Ceylan ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor! Böyle yakalandılar 2

Kameraları fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşayan Murat Ceylan ve Sude Zülal Güler, ilişkilerini doğrularcasına samimi tavırlar sergiledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Uyuşturucu' operasyonundan ilk görüntü! Ünlü isimler ifade veriyor'Uyuşturucu' operasyonundan ilk görüntü! Ünlü isimler ifade veriyor
Son haliyle gündemde! Podyuma geri dönüyor Son haliyle gündemde! Podyuma geri dönüyor

Anahtar Kelimeler:
survivor Sude Zülal Güler Murat Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.