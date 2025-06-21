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Nihal Candan'ın ölümü sonrası Berna Laçin kendini tutamadı! 'Bu boyalı dünya...'

Hastanede yoğun bakımda tedavi gören ve 23 kiloya kadar düşen ünlü fenomen Nihal Candan hayatını kaybetti. 2 kez kalbi duran Candan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Candan'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden taziye mesajları gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de Berna Laçin oldu. Laçin X'te yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Nihal Candan'ın ölümü sonrası Berna Laçin kendini tutamadı! 'Bu boyalı dünya...'
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamasıyla yargılanmış, ardından da tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

Cezaevindeyken anoreksiya nervoza hastalığı teşhisi konulan Nihal Candan, hızla kilo kaybı ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti.

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Kısa süre önce hastaneye kaldırılan Candan'ın 23 kiloya kadar düştüğü öğrenilmişti. Günlerdir yoğun bakımda olan Nihal Candan'dan gece saatlerinde acı haber geldi.

Nihal Candan'ın ölümü sonrası ünlü isimlerden taziye mesajları gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de Berna Laçin oldu.

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Laçin X hesabından yaptığı paylaşımda; 'Ah ya gencecik biri hayattan kayıp gitmiş. Bu boyalı dünya bir hastalık. Gençler yalvarırım kendinizi sevin ve gerçek dostluklar kurun. Hiç tanımadım ama bu sona çok üzüldüm Nihal Candan.' ifadelerini kullandı.

berna laçim

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Bahar Candan Berna Laçin Nihal Candan
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