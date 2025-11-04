Okan Bayülgen 'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Ebru Polat kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme Okan Bayülgen, bu kez de 'aşk' sorusuna verdiği cevapla adından söz ettirdi.

Melis İşiten ile Zaten Şov programına katılan Okan Bayülgen

'Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum; ‘Bununla sevişmiş’ diyecekler, ayıp olacak.' ifadelerini kullanmıştı.

Okan Bayülgen'in bu sözleri sosyal medyada tepki çekti. Ünlü şovmene Ebru Polat'tan yanıt gecikmedi.

'BAZI İŞLEVLERİM YOK'

Ebru Polat; 'Kadınları bu kadar değersizleştirebileceğini düşünmüyorum. Okan'ı da çok severim. Benim çok iyi arkadaşımdır. Arada böyle çıkışlar yapmayı sever. Sevişecek kadın kalmadı derken bence kadınları değersizleştirmek istemedi, bence kendiyle alakalı bir sinyal vermek istedi. Belki de ben artık sevişemiyorum. Bazı işlevlerim yok artık demek istedi. Muhtemelen Okan'ın işlevler bitti.' ifadelerini kullandı.