Okan Bayülgen 'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşi Zeyno Günenç'ten yanıt gecikmedi! 'Ben ölmedim'

Ünlü şovmen Okan Bayülgen geçtiğimiz günlerde Melis İşiten ile Zaten Şov programına katılmış ve 'Sevişilecek insan kalmadı' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Okan Bayülgen'e bir yanıtta eski eşi Zeyno Günenç'ten geldi.

Okan Bayülgen 'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşi Zeyno Günenç'ten yanıt gecikmedi! 'Ben ölmedim'
Öznur Yaslı İkier

Okan Bayülgen, geçtiğimiz günlerde 'aşk' sorusuna verdiği cevapla adından söz ettirmişti. Bayülgen, katıldığı bir programda aşk konusu hakkında; "Herkes birbirine âşık oluyor. Şıpsevdilik var. Biraz gerçeklerden kaçış gibi geliyor" demişti.

Okan Bayülgen, Melis İşiten'in "Sevişmek için âşık olun diyorlar artık" sözlerine karşılık; "Bence artık yeterince sevişilmiyor da. 1980'ler ve 1990'larda çok seviştik ve şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, 'Bununla sevişmiş' diyecekler, ayıp olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Okan Bayülgen Sevişilecek insan kalmadı demişti! Eski eşi Zeyno Günenç ten yanıt gecikmedi! Ben ölmedim 1

Okan Bayülgen'in bu sözleri uzun süre konuşmuş hatta Ebru Polat'tan açıklama gelmişti. Bayülgen'e bir yanıtta eski eşi Zeyno Günenç'ten geldi.

'BEN ÖLMEDİM'

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeyno Günenç, 1996 - 1998 arasında evli kaldığı Okan Bayülgen'in; "Seviştiğim insanların cenazelerine gidemiyorum" sözleri hakkında açıklamalarda bulundu. Günenç, eski eşinin o sözlerini duymadığını söylemesinin ardından gazeteciler konuyu anlatınca "Ben ölmedim" dedi.

Okan Bayülgen Sevişilecek insan kalmadı demişti! Eski eşi Zeyno Günenç ten yanıt gecikmedi! Ben ölmedim 2

"OKAN KAFAMIZI AÇIYOR"

Zeyno Günenç, Okan Bayülgen'in zekâsının Türkiye'ye lazım olduğunu belirtip; "Yani Okan öyle sivri laflar etmeyi sever, onu her haliyle çok severim. Eşim de seviyor. Okan ile tatlı bir ilişkimiz var. Onun zekâsı Türkiye'ye lâzım. O zekâda bir insan mutlaka olmalı. Kafamızı açıyor iyi geliyor bize" ifadelerini kullandı.

