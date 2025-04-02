Önce Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe sonra da yeğeni paylaştı! 'Ümitsiz bir bekleyiş bu...'

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. 4 Ocak Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmamış ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.

Geçtiğimiz haftalarda doğum gününü kutlayan ve babasını anmayı unutmayan Tuğçe Tayfur, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'la yeni bir fotoğrafını yayınladı.

"ÜMİTSİZ BİR BEKLEYİŞ BU"

Ünlü isim, babasıyla pozuna "Ümitsiz bir bekleyiş bu" notunu düştü.

"MELEKLERİN SENİ ÇOK ÖZLÜYOR"

Tuğçe Tayfur'un ardından Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı da bir paylaşım yaptı. Gözalıcı, merhum sanatçı ile pozuna şu notu düştü:

"Seni sevmem için dolu sebeplerim var.. Sen benim canımın sol yanısın... Nurlarda uyu Kral Dayım. Hani diyordun ya bize,siz benim meleklerimsiniz... Meleklerin seni çok özlüyor..."