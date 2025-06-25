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Önce hikaye sonra yayın günü değiştirildi! Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi için final kararı verildi

Gonca Vuslateri, Cemre Baysel ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerini paylaştığı fenomen dizi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... için sonunda final kararı verildi. Önce hikayesi daha sonra yayın günü değiştirilen dizi yine reytinglerde istediği başarıyı elde edemedi. Now Tv iddialı dizinin fişini çekti.

Önce hikaye sonra yayın günü değiştirildi! Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi için final kararı verildi
Öznur Yaslı İkier

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinde başrol Alperen Duymaz projeye veda etmiş daha sonra diziden diğer oyuncular da çıkarılmıştı.

Hilal Saral’ın yönettiği diziye usta aktör Selçuk Yöntem ve ailesinin gelişiyle hikaye değişikliği de yapılmıştı.

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Tüm bunların yanı sıra fenomen dizi için yayın günü değişikliğine gidilmiş ve çarşamba gününden pazara alınmıştı.

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KARAR VERİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazar günleri aldığı reyting performansı beklentiyi karşılamayan “Leyla” dizisi için karar çıktı.

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1 yıllık zaman atlamasının ardından yeni olayların yaşandığı dizi 40. bölümüyle ekrana veda edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Gonca Vuslateri Cemre Baysel
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