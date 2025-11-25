Oya Başar'dan Evrim Akın'a destek! 'Duymak bile istemiyorum'

Asena Keskinci'nin, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Keskinci, Evrim Akın'ın; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.

İFŞALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Keskinci ayrıca zorbalığa maruz kaldığını da sözlerine eklemişti. Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyöz Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Asena Keskinci'ye destek vermişti.

Oya Başar, 2011 - 2013 arasında yayınlanan 'Alemin Kıralı' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

'DUYMAK BİLE İSTEMİYORUM'

Usta oyuncu "Evrim, çok saygılı, çok terbiyeli. Ben çok severim ve yakıştıramam ona söylenen kötü bir sözü. Evrim asla zorbalık yapacak bir kız değil. Evrim o kadar şeker o kadar neşeli o kadar keyifli bir kızdır ki böyle şeyleri ben duymak bile istemiyorum açıkçası. Ben böyle bir şey görmedim. Kendisiyle üç yıl çalıştım. Hiçbir gün ne bir terbiyesizliğini ne bir saygısızlığını ne de sette herhangi bir arkadaşımıza saygısızlık yaptığını görmedim" dedi.