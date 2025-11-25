MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Oya Başar'dan Evrim Akın'a destek! 'Duymak bile istemiyorum'

Bez Bebek dizisinin çocuk yıldızı Asena Keskinci, dizinin başrolü Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Keskinci, Akın'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek "Bu kadın benim üvey annem oluyor' ifadelerini kullanmıştı. Bu iddialar sonrası Evrim Akın hakkında ifşalar peş peşe patladı. Evrim Akın'a eski rol arkadaşı Oya Başar'dan destek gecikmedi.

Oya Başar'dan Evrim Akın'a destek! 'Duymak bile istemiyorum'
Öznur Yaslı İkier

Asena Keskinci'nin, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Keskinci, Evrim Akın'ın; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.

Oya Başar dan Evrim Akın a destek! Duymak bile istemiyorum 1

İFŞALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Keskinci ayrıca zorbalığa maruz kaldığını da sözlerine eklemişti. Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyöz Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Asena Keskinci'ye destek vermişti.

Oya Başar dan Evrim Akın a destek! Duymak bile istemiyorum 2

Oya Başar, 2011 - 2013 arasında yayınlanan 'Alemin Kıralı' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

'DUYMAK BİLE İSTEMİYORUM'

Usta oyuncu "Evrim, çok saygılı, çok terbiyeli. Ben çok severim ve yakıştıramam ona söylenen kötü bir sözü. Evrim asla zorbalık yapacak bir kız değil. Evrim o kadar şeker o kadar neşeli o kadar keyifli bir kızdır ki böyle şeyleri ben duymak bile istemiyorum açıkçası. Ben böyle bir şey görmedim. Kendisiyle üç yıl çalıştım. Hiçbir gün ne bir terbiyesizliğini ne bir saygısızlığını ne de sette herhangi bir arkadaşımıza saygısızlık yaptığını görmedim" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Zorla çitos yedirdi mi?' İddialara sessiz kalmadı 'Zorla çitos yedirdi mi?' İddialara sessiz kalmadı
Tepki çekti! Berfu Yenenler'i suçladıTepki çekti! Berfu Yenenler'i suçladı

Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın Oya Başar Alemin Kıralı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.