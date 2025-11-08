MAGAZİN

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Murat' karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Pektaş ekranı bırakıp sırra kadem basmıştı. Maneviyata yönelen ünlü isim uzun bir aradan sonra sosyal medyada paylaşım yaptı.

Öznur Yaslı İkier

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olarak izleyicisinin karşısına çıkmaya devam eden Arka Sokaklar, yıllar içerisinde pek çok yıldız oyuncuyu izleyenlerle buluşturdu.

Her bölümde heyecan dolu dakikalar yaşatan dizide "Murat" karakterine hayat veren Uğur Pektaş, başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurmuştu.

Toplamda 297 bölüm boyunca Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncu 2008 yılında dizideki partneri Gamze Özçelik ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu birliktelikten bir de Murathan adını verdiklerini oğulları dünyaya geldi.

2011 yılında evliliklerini bitirmeye karar veren çift bu dönemde ekranlardan da tamamen uzaklaştı. İki ünlü isimde ekranı bırakıp maneviyata yöneldi.

Gözlerden uzak yaşayan Uğur Pektaş zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Pektaş'ın son hali kısa sürede gündem oldu.

Uğur Pektaş'ın son haline 'hiç değişmemiş', 'hala karizma', 'Arka Sokaklar'a dön' gibi yorumlar yapıldı.

