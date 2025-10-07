Oyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı! Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural bakın şimdi ne yapıyor

2000'li yılların başında 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde rol alan Arda Kural, 2005-2008 yılları arasında yayımlanan 'Emret Komutanım' dizisinde canlandırdığı Ferit Tekin karakteriyle büyük bir çıkış yaptı.

Bir dönem 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Arda Kural, uzun süre sağlık problemleriyle mücadele etti.

Psikoz teşhisi konmasının ardından yıllarca tedavi gören Kural, oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı.

Zor günler geçiren ünlü isim son dönemde ufak ufak ortaya çıkmaya başladı. Oyunculuğu bir türlü sevemediğini her fırsatta dile getiren Kural şimdilerde madencilikle uğraştığını söylemişti.

YENİ MESLEĞİNİ ANLATTI

Kural katıldığı bir programda şimdilerde neler yaptığını şöyle anlatmıştı; 'Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...'

Ünlü isim daha önce verdiği bir röportajda "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" demişti.