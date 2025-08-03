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Özcan Deniz'in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Özcan Deniz yeni sinema filmi “Son Yemek”in hazırlıklarını sürdürüyor. Özcan Deniz’in hem yazıp yönetip hem de başrolünü oynayacağı filmin kadın başrol oyuncusu belli oldu.

Özcan Deniz'in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Gold Film’in “Kızıl Goncalar” dizisindeki etkili ve karizmatik oyunculuğuyla beğeni toplayan Özcan Deniz’in yeni sinema filmi “Son Yemek”in hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Özcan Deniz’in hem yazıp yönetip hem de başrolünü oynayacağı filmin kadın başrol oyuncusunun kim olacağı merak ediliyordu.

Özcan Deniz in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak 1

KADIN BAŞROL BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapımcılığını Mahzen-Net ve Sky Film’in üstlendiği yeni sinema filminin başrolü başarılı oyuncu Öykü Karayel oldu.

Özcan Deniz in yeni partneri belli oldu! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak 2

Prime Video’nun orijinal içeriği olan flmin hazırlıkları devam ediyor. Çok güçlü bir aşk hikâyesini beyazperdeye taşıyacak olan film İstanbul’da çekilecek ve eylül sonunda sete çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Öykü Karayel
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