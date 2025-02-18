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  4. Özcan Deniz kalp krizi mi geçirdi, ne oldu? Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl?

Özcan Deniz kalp krizi mi geçirdi, ne oldu? Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2025 07:34
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Annesinin açıklamaları sonrası Kızıl Goncalar setinde rahatsızlanan Özcan Deniz'e ne olduğu araştırılıyor. Özcan Deniz'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Şarkıcı, son sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Özcan Deniz kalp krizi mi geçirdi, ne oldu? Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in sağlık durumu ve yaşadıkları merak ediliyor. Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz kalp spazmı geçirdi. Kızıl Goncalar setinde fenalaşan Özcan Deniz'in durumu, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir endişeyle karşılandı. Özcan Deniz iyi mi, sağlık durumu nasıl?

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ÖZCAN DENİZ'E NE OLDU?

Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak abisinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Semerci, açıklamasında, "Abimin kalbi iftiralar karşısında daha fazla dayanamamış. 6 yaşındaki bir çocuğu babasız bırakmaya ant içtiniz, mutlu bir evliliği bitirmeden rahat etmeyeceksiniz. Para için yapamayacağınız çirkinlik yok" sözlerini kullandı.

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ÖZCAN DENİZ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Özcan Deniz, sağlık durumu ile ilgili endişe veren bir süreç sonrası sosyal medya üzerinden takipçilerine rahatlatıcı bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara, tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorum sevgili Bingür Sönmez'in müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda" ifadeleriyle sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Özcan Deniz
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