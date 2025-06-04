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Pasaport alma zorluğu İngiltere Prensi Harry’nin soyadını "Spencer" olarak değiştireceği iddia edildi

İngiliz basını, İngiltere Kralı III. Charles’ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry’nin çocuklarının İngiltere pasaportu almaları konusunda aylardır yaşanan gecikmelerin ardından soyadını "Spencer" olarak değiştirmeyi değerlendirdiğini iddia etti.

Kraliyet Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından 2020’de ABD’ye taşınan İngiltere Kralı III. Charles’ın oğlu Prens Harry’nin soyadını değiştirmeyi değerlendirdiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Prens Harry’nin söz konusu değerlendirmeyi çocuklarının İngiltere pasaportu almaları konusunda aylardır yaşanan gecikmelerin ardından araştırmaya başladığı öne sürüldü.

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SOYADINI "SPENCER" YAPACAK

Haberlerde, Prens Harry’nin söz konusu gecikmenin çocuklarının Sussex soyadını ve kraliyet unvanlarını kullanmaları nedeniyle kaynaklandığını düşündüğü ve bu nedenle soyadını annesi Prenses Diana’nın soyadı "Spencer" ile değiştirmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Prens Harry’nin bu konuda dayısı Charles Spencer ile görüştüğü aktarılan haberlerde, adı açıklanmayan bir kaynak, Charles Spencer’ın Prens Harry’e soyadını değiştirmemesini tavsiye ettiği belirtildi.

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KRALİYET GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Prens Harry, 2020 yılında kraliyet görevlerinden istifa ederek eşi Meghan ve iki çocuğu Archie ve Lilibet ile birlikte ABD’nin California eyaletine taşınmıştı. Prens Harry, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda, ailesiyle uzlaşmak istediğini ancak babası Kral Charles’ın güvenlik meselesi yüzünden kendisiyle konuşmadığını ifade etmişti.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere pasaport Prens Harry soyadı
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