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  4. Pelin Karahan galaya eşi ve çocuklarıyla geldi! Kocası onu hayranlıkla izledi! Görenler aynı şeyi söyledi

Pelin Karahan galaya eşi ve çocuklarıyla geldi! Kocası onu hayranlıkla izledi! Görenler aynı şeyi söyledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.01.2025 10:37
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Bir dönemin efsane dizisi Kavak Yelleri'nde canlandırdığı Aslı rolü ile hafızalara kazınan Pelin Karahan, Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin galasında boy gösterdi. Galaya eşi ve çocuklarıyla katılan Karahan, oğulları Eyüp ve Ali ile poz verirken kocası onları hayranlıkla izledi.

Pelin Karahan galaya eşi ve çocuklarıyla geldi! Kocası onu hayranlıkla izledi! Görenler aynı şeyi söyledi

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve hafızalardan silinmeyen Kavak Yelleri dizisindeki 'Aslı Zeybek' karakteri ile hayatımıza giren Pelin Karahan, Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin galasında boy gösterdi.

Galaya eşi ve iki oğluyla birlikte katılan Pelin Karahan oğulları Eyüp ve Ali ile poz verirken kocası Bedri Güntay onları hayranlıkla izledi.

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Pelin Karahan'ın eşi ve çocuklarıyla olan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin oğulları ise babalarına benzetildi.

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YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'ne güzel bir aile', 'oğulları aynı babası', 'çok tatlılar', 'kim der iki çocuk annesi' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan
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