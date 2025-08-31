MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Pınar Altuğ bikiniyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı

Geçtiğimiz günlerde yoga videosuyla sosyal medyada gündem olan Pınar Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile birlikte yaz pozları paylaştı. Bir kişi ünlü oyuncuya "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu yapınca Altuğ çok sinirlendi.

Pınar Altuğ bikiniyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı
Kubra Akalın

Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti. Sosyal medyada ilişkileriyle sık sık gündeme gelen ünlü çift yine dikkat çekti.

Yoga yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ yine olay olmuştu. Bir takipçisinden gelen 'Yağmur bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna Altuğ, "Neden kıskansın ki!" yanıtını vermişti.

Pınar Altuğ bu sefer de eşiyle tatil pozlarını paylaştı. Altuğ, Yağmur Atacan ile birlikte yer aldığı romantik fotoğrafı ''Yaz bitmesin'' notuyla yayımladı.

Pınar Altuğ bikiniyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Bayan yogacı yok mu?" yazılınca kızdı! "Halleniyor musunuz?" "Bayan yogacı yok mu?" yazılınca kızdı! "Halleniyor musunuz?"

Ancak oyuncuya gelen yorumların bazıları dikkat çekti. Kimi Altuğ'u "Yaz bitmesin" dediği için eleştirdi kimi ise bikinili pozlardan rahatsız oldu.

Bir kişi "Donsuz çıkın ortalığa ya kaç yaşınıza geldiniz biraz edep ya" yazınca Pınar Altuğ sinirlendi.

Pınar Altuğ bikiniyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı 2

Oyuncu bu kişiye "E gidin sayfamdan ne işiniz var ilginizi çekmeyen paylaşımlarda" tepkisini gösterdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rapçi Sansar Salvo intihar mı etti? Avukatlardan açıklamaRapçi Sansar Salvo intihar mı etti? Avukatlardan açıklama
Hamilelik iddiası sonrası taytını giyip kıvrımlarını gösterdiHamilelik iddiası sonrası taytını giyip kıvrımlarını gösterdi

Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ pınar altuğ atacan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

'25 TL'ye alacağınıza 8 TL'ye alın' Vatandaş için orayı işaret etti

'25 TL'ye alacağınıza 8 TL'ye alın' Vatandaş için orayı işaret etti

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Pınar Altuğ bikiniyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı

Pınar Altuğ bikiniyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Sinan Engin F.Bahçe'nin yeni teknik adamını açıkladı! Tek sıkıntı var...

Sinan Engin F.Bahçe'nin yeni teknik adamını açıkladı! Tek sıkıntı var...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.