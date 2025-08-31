Pınar Altuğ bikiniyle poz verdi! "Donsuz çıkın ortalığa" yorumu kızdırdı

Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti. Sosyal medyada ilişkileriyle sık sık gündeme gelen ünlü çift yine dikkat çekti.

Yoga yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ yine olay olmuştu. Bir takipçisinden gelen 'Yağmur bey kıskanmıyor mu acaba?' sorusuna Altuğ, "Neden kıskansın ki!" yanıtını vermişti.

Pınar Altuğ bu sefer de eşiyle tatil pozlarını paylaştı. Altuğ, Yağmur Atacan ile birlikte yer aldığı romantik fotoğrafı ''Yaz bitmesin'' notuyla yayımladı.

Ancak oyuncuya gelen yorumların bazıları dikkat çekti. Kimi Altuğ'u "Yaz bitmesin" dediği için eleştirdi kimi ise bikinili pozlardan rahatsız oldu.

Bir kişi "Donsuz çıkın ortalığa ya kaç yaşınıza geldiniz biraz edep ya" yazınca Pınar Altuğ sinirlendi.

Oyuncu bu kişiye "E gidin sayfamdan ne işiniz var ilginizi çekmeyen paylaşımlarda" tepkisini gösterdi.