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  4. Pınar Altuğ cam tavanlı lüks evinin her detayını yayınladı! Görenler hayran kaldı

Pınar Altuğ cam tavanlı lüks evinin her detayını yayınladı! Görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.01.2025 10:10
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Bir dönemin efsane dizisi "Çocuklar Duymasın"da hayat verdiği "Meltem" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Zaman zaman verdikleri röportajlar ile gündem olan ünlü çift şimdi de lüks evleriyle gündemde. Pınar Altuğ eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı evin her detayını yayınladı. Görenler hayran kaldı...

Pınar Altuğ cam tavanlı lüks evinin her detayını yayınladı! Görenler hayran kaldı

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, bir dönemin efsane dizisi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz aylarda 16. evlilik yıldönümlerini kutlayan ünlü çift şimdilerde verdikleri röportajlar ile sık sık gündeme geliyor. Her adımları adeta olay olan Atacan çifti şimdi de lüks evleriyle gündemde.

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Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte yaşadığı lüks evini yayınladı. Her detayını gösteren Pınar Altuğ'un evinin dekorasyonu çok beğenildi.

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YORUM YAĞDI

Evinin bir köşesinde cam tavan olduğu görülen Pınar Altuğ'un seçimleri de takipçilerinden tam not aldı.

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Ünlü çiftin evine sosyal medyada; 'çok ferah', 'en güzel ünlü evi', 'çok ama çok güzelmiş' gibi yorumlar yapılıyor.

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EVİ 6

Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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