Pınar Altuğ'u paylaşan Yağmur Atacan'dan bomba yorum: "Karının orasına burasına..."

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan sık sık gündeme gelen isimlerden. Yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çeken Altuğ yoga yaptığı anları paylaşınca gündem olmuştu.

Ancak yoga pozları pek çok yoruma sebep oldu. Bir takipçisi, "Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?" diye sorması üzerine Altuğ, "Neden kıskansın ki!" şeklinde yanıt verdi.



Bir başka yorumda ise, "Erkek spor hocanızın üstünde ve bu kadar yakın temas da olmanızdan diye soruyor herhalde" diyen takipçiye Altuğ, "Neye ya da nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Tabii ki fikir, zikir meselesi... Gerçekten çok enteresansınız" karşılığını verdi.

Yağmur Atacan da bu yorumlardan sonra eşine destek olmuştu. Atacan kendi üzerinden eşine gelen eleştirileri ti'ye almak için Pınar Altuğ'un çölde amuda kalktığı anları paylaştı ve şu notu yazdı:

"Karının orasına burasına yoldan geçen sinek konmuş diyenlerin dikkatine; çölde tek başına yoga poz yapıyor."