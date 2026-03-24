Rober Hatemo Erol Köse'yi suçladı: Arazi detayı dikkat çekti! ''Değeri 100 milyon...''

Ünlü yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin yankıları devam ederken, şarkıcı Rober Hatemo'dan gündemi sarsacak açıklamalar geldi. 'Ölünün arkasından konuşmuyorum' diyen Hatemo ünlü yapımcı yüzünden Alaçatı'daki değerli bir arazisini kaybettiğini iddia etti.

Erol Köse'nin vefatının ardından konuşan Rober Hatemo, 2004 yılında Alaçatı henüz parlamadan önce ileri görüşlü bir yatırımla bir arazi satın aldığını ancak bu yatırımın Köse tarafından engellendiğini dile getirdi. Hatem, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bütün biriktirdiğim paralarla Alaçatı'da bir arazi satın almıştım. O zamanlar oranın ne olacağını anlamıştım. Ama maalesef Erol Köse yüzünden o arazi bana yar olmadı. Bir sürü insana da böyle şeyler yaptı. Üstü kapalı bir tehdit olayı yaşandı ve o mal bana kalmadı."

"DEĞERİ ŞİMDİ 100 MİLYON OLABİLİRDİ"

O dönem "birkaç bin dolarlık bir yer" olarak küçümsenen arazinin bugün devasa bir değere ulaştığını belirten ünlü şarkıcı, maddi kaybının büyüklüğüne dikkat çekti:

"Bana mesaj attı, 'Birkaç bin dolarlık bir yer için mi böyle söylüyorsun?' dedi. O zamanlar birkaç bin dolardı ama şimdi birkaç yüz bin dolar, belki 100 milyon lira canım benim. Onun yüzünden elimden gitti."

"ALLAH GÜNAHLARINI AFFETSİN"

Konuşmasında "Ölünün arkasından konuşmuyorum, gerçekleri anlatıyorum" vurgusu yapan Hatemo, sözlerini şöyle noktaladı: "Birçok insanın canını yaktı. Yine de Allah günahlarını affetsin, güle güle gitsin. Daha fazla kötü konuşmak istemiyorum."

