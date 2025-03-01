MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Saç estetiği yaptırmıştı! Mabel Matiz'in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Saç estetiği yaptırmıştı! Mabel Matiz'in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2025 11:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mabel Matiz bir süre önce saç estetiği yaptırdığı açıklamıştı. Ünlü şarkıcı son kareleriyle sosyal medyayı salladı. Mabel Matiz'in yeni görüntüsü yorum yağmuruna tutuldu.

Saç estetiği yaptırmıştı! Mabel Matiz'in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Mabel Matiz son haliyle gündemdeydi.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestiren ünlü isim daha sonra katıldığı bir gecede saç estetiği olduğunu açıklamıştı.

MABEL 1

'Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım' diyen Mabel Matiz şimdi de yeni imajıyla bir fotoğraf paylaştı. Ünlü ismin yeni görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü.

mabel

YORUM YAĞDI

Mabel Matiz'e sosyal medyada; 'beğendim', 'fena olmamış' gibi olumlu yorumların yanı sıra 'eski hali daha iyiydi', 'kendine bunu niye yaptın?' gibi eleştirel yorumlar da yapıldı.

Mynet'in Sesi
İnan Kıraç için Adli Tıp Kurumu raporunu tamamladı! Vasi tayin edilmeli İnan Kıraç için Adli Tıp Kurumu raporunu tamamladı! Vasi tayin edilmeli
Aylık kazancını 'Cumhurbaşkanı alamaz o parayı' diyerek açıkladı! Esra Erol ne diyeceğini şaşırdıAylık kazancını 'Cumhurbaşkanı alamaz o parayı' diyerek açıkladı! Esra Erol ne diyeceğini şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Mabel Matiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK ateşkes ilan etti! Kandil: "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz"

PKK ateşkes ilan etti! Kandil: "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz"

Mansur Yavaş'tan 'İmralı' açıklaması

Mansur Yavaş'tan 'İmralı' açıklaması

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla yıllardır şeker satıyorlardı! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Pişkin savunma: "Yani nedir ki, bu da iş midir?"

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla yıllardır şeker satıyorlardı! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Pişkin savunma: "Yani nedir ki, bu da iş midir?"

Zelenskiy "Özür dilemeyeceğim" dedi, Trump sert çıktı: "Ölüm istiyor"

Zelenskiy "Özür dilemeyeceğim" dedi, Trump sert çıktı: "Ölüm istiyor"

Meğer derbi öncesi ortalık karışmış! Mert Hakan ile kavga...

Meğer derbi öncesi ortalık karışmış! Mert Hakan ile kavga...

Aylık kazancını 'Cumhurbaşkanı alamaz o parayı' diyerek açıkladı! Esra Erol ne diyeceğini şaşırdı

Aylık kazancını 'Cumhurbaşkanı alamaz o parayı' diyerek açıkladı! Esra Erol ne diyeceğini şaşırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.