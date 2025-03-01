Saç estetiği yaptırmıştı! Mabel Matiz'in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Şarkıları ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü şarkıcı Mabel Matiz son haliyle gündemdeydi.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını kısacık kestiren ünlü isim daha sonra katıldığı bir gecede saç estetiği olduğunu açıklamıştı.

'Küçük bir operasyon. Ufak bir sıkılaştırma yaptırdım' diyen Mabel Matiz şimdi de yeni imajıyla bir fotoğraf paylaştı. Ünlü ismin yeni görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü.

YORUM YAĞDI

Mabel Matiz'e sosyal medyada; 'beğendim', 'fena olmamış' gibi olumlu yorumların yanı sıra 'eski hali daha iyiydi', 'kendine bunu niye yaptın?' gibi eleştirel yorumlar da yapıldı.