"Sahnede muadilim yok" demişti! Selen Görgüzel sahnede yine kendinden geçti

Hamdi Alkan ile bir dönem evli olan Selen Görgüzel yaptırdığı estetikler, cesur kıyafetleri ve iddialı sahne tarzıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim "Sahnede muadilim yok" diyerek iddialı bir çıkış yapmıştı. Ünlü isim son olarak sahne aldığı bir mekanda ilginç dansıyla dikkat çekti.

Yine sahnede kendinden geçen Selen Görgüzel sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Görgüzel'e; 'hep aynı şeyler', 'ne yapacağını şaşırıyor' gibi yorumlar yapıldı.