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"Sahnede muadilim yok" demişti! Selen Görgüzel sahnede yine kendinden geçti

Hamdi Alkan'la yaptığı evlilik sonrası adından söz ettirmeye başlayan Selen Görgüzel ilginç dansları ve cesur kostümleriyle dikkat çekiyor. Garip hareketlere imza atan Görgüzel yine dansıyla gündem oldu.

"Sahnede muadilim yok" demişti! Selen Görgüzel sahnede yine kendinden geçti
Öznur Yaslı İkier

Hamdi Alkan ile bir dönem evli olan Selen Görgüzel yaptırdığı estetikler, cesur kıyafetleri ve iddialı sahne tarzıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim "Sahnede muadilim yok" diyerek iddialı bir çıkış yapmıştı. Ünlü isim son olarak sahne aldığı bir mekanda ilginç dansıyla dikkat çekti.

"Sahnede muadilim yok" demişti! Selen Görgüzel sahnede yine kendinden geçti 1

Yine sahnede kendinden geçen Selen Görgüzel sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

"Sahnede muadilim yok" demişti! Selen Görgüzel sahnede yine kendinden geçti 2

Görgüzel'e; 'hep aynı şeyler', 'ne yapacağını şaşırıyor' gibi yorumlar yapıldı.

"Sahnede muadilim yok" demişti! Selen Görgüzel sahnede yine kendinden geçti 3

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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Selen Görgüzel
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